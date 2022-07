Il segreto della Intel Arc A380: potenza aumentata del 50% con questo strano "overclock"

Tra le schede grafiche di Intel, sicuramente la Intel Arc A380 non è la più potente. Tuttavia, la GPU di fascia bassa della casa di Santa Clara sembra avere un asso nella manica: stando ad un video pubblicato su YouTube, infatti, le performance della scheda in overclock aumenterebbero nettamente.

A pubblicare il video dell'overclock della scheda Intel Arc è stato il canale russo Pro Hi-Tech, che spiega che per raggiungere la massima potenza della scheda occorre effettuare un procedimento piuttosto particolare: a quanto pare, infatti, non bisogna ritoccare il clock dei Core della GPU, ma modificare i settaggi di potenza e voltaggio fino a toccare dei valori molto precisi, che trovate riportati nel video in cima a questa notizia.

Infatti, i test mostrano che l'overclock dei Core della GPU garantisce un miglioramento scarsissimo, pari al 4-6% rispetto ai valori di base, mentre un aumento del TDP da 35 W a 50-55W garantisce un miglioramento prestazionale compreso tra il 43% e il 57%. Tale risultato, inoltre, sembra suggerire che la scheda grafica adotti delle soluzioni software per ridurre artificialmente le proprie prestazioni, anche se non è chiaro perché Intel abbia deciso di implementare tali limitazioni. È possibile che, magari, Intel abbia deciso di limitare i consumi della scheda per favorirne l'utilizzo sui PC degli OEM destinati a uffici e utenti "casual".

I risultati riportati da Pro Hi-Tech nei benchmark e nel gaming, in effetti, parlano da soli: si tratta di cifre superiori a qualsiasi altro benchmark della Intel Arc A380, staccando di ampio margine le GPU con cui la scheda entry-level di Intel è stata finora comparata, ovvero la AMD RX 6400 e la NVIDIA GTX 1650.

Nello specifico, su Cyberpunk 2077 la scheda passa da una media di 37 FPS ad una (in overclock con il metodo di Pro Hi-Tech) di 51 FPS. Su God of War la GPU tocca i 45 FPS, contro i 32 raggiunti con potenza e voltaggi standard. Addirittura, su Doom Eternal si passa da 64 a 102 FPS.