Il segreto di Marcell Jacobs? Le scarpe ultratecnologiche Nike Maxfly

Marcell Jacobs è il personaggio del momento. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto la gara di domenica scorsa con il tempo di 9,80 secondi, che è riuscito a raggiungere non solo grazie ad una preparazione fisica invidiabile, ma anche grazie alle Nike Maxfly.

Le scarpe sono state oggetto di vari approfondimenti (e critiche da parte di vari quotidiani esteri), e sono state approvate per la disciplina dalla World Athletics, l'organismo federale internazionale che vigila sulla regolarità degli atleti. Il controllo è avvenuto lo scorso 7 Maggio ed ha portato al via libera per l'utilizzo alle Olimpiadi.

Secondo alcune analisi, le scarpe di Jacobs sono ultratecnologiche e garantiscono un miglioramento di velocità fino ad 8 centesimi. Da qui nascono le insensate polemiche, visto che si tratta di scarpe approvate dall'organismo.

Le scarpe pesano 161,6 grammi e sono composte da dei tacchetti sulla fascia anteriore. Tra battistrada e piede invece sono presenti ben due camere ammortizzate che hanno garantito a Jacobs stabilità durante la corsa ed elasticità muscolare, due elementi fondamentali per i 100 metri. Sulla suola è presente un piatto in carbonio più largo della pianta del piede: secondo gli esperti questo sistema permette al piede di distendersi meglio ed acquisire stabilità in anticipo. La velocità invece si acquisisce grazie ad una molla presente sull'avampiede.

Insomma, siamo di fronte ad un prodotto che pur senza chip o simili, è altamente tecnologico.

Nel frattempo, Jacobs continua a volare anche su Instagram.