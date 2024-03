Il segreto per la vita nel mondo è questa temperatura ben precisa

Ne "Guida galattica per gli autostoppisti" di Douglas Adams, il supercomputer Pensiero Profondo afferma che "La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto è 42". Gli scienziati però hanno scoperto che non è questo il numero esatto se ci riferiamo alla temperatura ottimale per la vita sul nostro pianeta.

20 C° è la temperatura giusta secondo recenti studi per far sì che la vita prosperi in maniera ottimale su tutto il globo terrestre. Ma considerando che il termometro ha superato una soglia critica ben precisa, siamo ben lontani...

Questo valore non è solo confortevole per gli esseri umani, ma sembra essere un punto di equilibrio vitale per un'ampia gamma di specie, da quelle marine a quelle terrestri. I processi biologici seguono una curva asimmetrica a campana rispetto alla temperatura: migliorano con l'aumentare della temperatura fino a un picco ottimale, per poi declinare bruscamente al di sopra di questa soglia. Ciò indica che esiste un limite oltre il quale il calore diventa controproducente per la vita.

Una ricerca proveniente dalla Nuova Zelanda ha messo in discussione l'idea che la massima diversità marina si trovi all'equatore, mostrando invece che la ricchezza di specie diminuisce in quest'area, con picchi nelle zone subtropicali. Questo modello di distribuzione si è accentuato con il riscaldamento globale degli oceani, suggerendo che temperature medie annue superiori a 20°C portano a una riduzione della biodiversità.

Studi condotti in Tasmania hanno evidenziato come 20°C sia la temperatura più stabile per la crescita di microrganismi e organismi multicellulari, supportando l'idea che questa temperatura favorisca la stabilità dei processi biologici. Questi risultati si allineano al "modello di Corkrey", che postula la stessa temperatura come la più stabile anche per le molecole biologiche.

A tal proposito, sapevate che alcuni scienziati stanno cercando di fare bio hacking sul clima della Terra facendo uso di AI e biologia?