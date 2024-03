Il segreto contro le mutazioni è stato svelato grazie ad un fossile vivente

L'evoluzione della specie è affascinante sia per le persone che l'hanno influenzata, sia per la componente scientifica delle scoperte fatte a partire da Charles Darwin. Di recente, una rivelazione che riguarda il sistema di riparazione del DNA ha aperto le porte ad un nuovo approccio per combattere le malattie genetiche.

La ricerca moderna ha sempre cercato di decifrare i misteri dell'evoluzione e della sopravvivenza delle specie nel corso dei millenni. Un recente studio, guidato dallo scienziato Thomas Near dell'Università di Yale e pubblicato sulla rivista "Evolution", ha fatto luce su uno dei fenomeni più affascinanti: la capacità di alcune specie di rimanere pressoché invariate nonostante le innumerevoli sfide evolutive.

Queste specie sono state denominate da Darwin "fossili viventi" proprio per questa particolarità: il loro corredo genetico invecchia, ma non cambia. Il celacanto e il luccio alligatore emergono come testimoni viventi di un'era passata, avendo conservato caratteristiche ancestrali per oltre 390 milioni di anni. Tutto torna, considerando che il secondo dei due esisteva già milioni di anni fa.

Il fulcro di questa incredibile resistenza alle mutazioni genetiche è un meccanismo di riparazione del DNA altamente specializzato, finora poco esplorato. Gli studiosi hanno analizzato il genoma di 12 specie considerate fossili viventi, scoprendo che il luccio alligatore possiede il sistema di riparazione più efficace, con un tasso di mutazione tre volte inferiore rispetto alle altre specie esaminate.

Questo meccanismo di riparazione è ciò che ha permesso a queste specie di attraversare ere geologiche mantenendo la loro identità genetica quasi immutata. Il segreto della longevità genetica di questi organismi antichi potrebbe quindi offrire spunti preziosi per lo sviluppo di terapie avanzate, mirate al miglioramento dei nostri meccanismi di ripristino del DNA.

A proposito, avete mai visto il luccio alligatore più grande del mondo?

