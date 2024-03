Il segreto di 'Palladium', il satellite nello spazio che si muove in modo strano

Tra tutti quelli che ci sono intorno alla Terra, un satellite battezza i cieli di un nome che evoca misteri: USA-207, conosciuto anche come "Palladium at Night". Lanciato nell'orbita terrestre nel 2009, si distingue dalla moltitudine di dispositivi artificiali che solcano l'atmosfera a causa di questa particolarità.

A differenza dei suoi omologhi, destinati a comunicazioni globali o osservazioni in tempo reale, Palladium si avventura in un'orbita che sfida le convenzioni, guidato da motivi che rimangono avvolti nel silenzio delle agenzie governative (mentre dal 2025 avremo satelliti che ci spieranno 24 ore su 24).

Costruito su un modello standardizzato di Lockheed Martin, il satellite è stato assemblato in due anni e mezzo, destinato alla raccolta di segnali. Al di là di queste informazioni basilari, il velo del segreto copre ogni altro dettaglio della sua missione. Nonostante l'abituale riserbo militare, sono trapelate indicazioni che suggeriscono come la National Security Agency, l'agenzia incaricata della sorveglianza globale, sia il vero regista dietro la scena.

"Palladium at Night" si distacca dal coro per la sua capacità di manovra, un talento rivelato da movimenti inspiegabili che l'hanno portato a incrociare la traiettoria di altri satelliti commerciali. Queste danze celesti, avvenute per almeno nove volte nei primi cinque anni dal lancio, alimentano speculazioni su possibili missioni di intercettazione o spionaggio, attività che cadrebbero sotto l'ombrello delle operazioni NSA.

Dopo una pausa, nel 2021, Palladium ha ripreso a muoversi, veleggiando lentamente verso est, senza che le sue vere intenzioni siano state svelate. Resta il fascino di un nome, "Palladium at Night", e l'acronimo PAN che potrebbe nascondere altre chiavi di lettura. Nel frattempo, anche il veicolo spaziale nucleare della Russia sembra preoccupare.

