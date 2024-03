Surreale ma vero, dai funghi è possibile estrarre dell'oro vero

Non è la prima volta che parliamo delle capacità assurde dei funghi. Ma mai avremmo immaginato che da essi potesse nascere un preziosissimo materiale. Una ricerca ha infatti dimostrato che è possibile estrarre nanoparticelle d'oro dai funghi. Ricchezza a parte, la scoperta apre nuove strade per la nanoscienza e l'economia verde.

Nelle foreste di Goa, lontano dagli stereotipi dei cercatori d'oro dell'epoca della corsa all'oro americana, un team di ricercatori ha scoperto un metodo per trasformare i funghi Termitomyces, localmente noti come "roenolmi" e apprezzati per le loro qualità culinarie, in una fonte di nanoparticelle d'oro.

Il processo alla base di questa trasformazione è tanto semplice quanto rivoluzionario. Invece di affidarsi a metodi tradizionali di estrazione mineraria, costosi e dannosi per l'ambiente, i ricercatori hanno sfruttato la capacità naturale dei funghi di assorbire particelle di oro dal terreno, concentrandole all'interno delle loro strutture cellulari.

Questo meccanismo, noto già da tempo in altre specie fungine, è stato ottimizzato per i Termitomyces attraverso tecniche di coltivazione controllate, permettendo di produrre pellet di fungo ricchi di nanoparticelle di questo prezioso minerale.

a perché è importante questa scoperta? Il suo valore va ben oltre il semplice aneddoto scientifico. In un mondo in cui la domanda di d'oro è in costante aumento per le sue applicazioni in medicina, elettronica e chimica, trovare un metodo sostenibile e ecologico per produrlo rappresenta una vera e propria svolta. La ricerca condotta a Goa promette di trasformare un'attività tradizionalmente invasiva e inquinante in un processo pulito, economico e rispettoso dell'ambiente.

Inoltre, la possibilità di sfruttare questa "tecnologia naturale" non solo potrebbe generare un significativo reddito per la regione di Goa, ma offrirebbe anche l'opportunità di promuovere uno sviluppo sostenibile che rispetti la biodiversità locale e sostenga le comunità indigene.

Insomma, in funghi sono speciali: sapevate che possono aiutare a guarire dal daltonismo?

