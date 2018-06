Segui il keynote di Apple alla WWDC 2018 con Everyeye: diretta dalle 19:00

Partirà oggi, con la consueta conferenza di apertura, la Worldwide Developers Conference. Una conferenza che, come di consueto, vedrà Apple presentare le prossime versioni dei sistemi operativi che ci accompagneranno nel corso del prossimo anno.

E come vi abbiamo mostrato nell'articolo pubblicato nella giornata di ieri, i focus saranno iOS 12, il nuovo macOS 10.14, tvOS 12 e watchOS 5, ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni provenienti da San Josè, potrebbe vedere la luce anche un nuovo MacBook Pro con processore six-core, oltre ad un altoparlante targato Beats, che andrà ad inserirsi in un mercato già occupato da HomePod, ma ad un costo significativamente inferiore.

Il keynote prenderà il via alle ore 19:00 italiane, e dovrebbe durare come di consueto un paio d'ore, salvo annunci clamorosi.

Apple già da qualche tempo ha annunciato che trasmetterà l'intera conferenza in diretta streaming su Apple TV, iPad, iPhone e PC, e per la prima volta in assoluto lo streaming sarà supportato anche da browser esterni a Safari. Fino all'anno scorso, infatti, il player era supportato esclusivamente dal browser proprietario, ma quest'anno Apple sembra aver cambiato strategia.

Everyeye seguirà, come da protocollo, l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti su tutto quanto mostrato da Tim Cook e soci durante l'ultimo appuntamento di rilievo prima della pausa estiva.