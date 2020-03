Segui il lancio di Oppo Find X2 sul canale Twitch di Everyeye!

Alle 10:30 è in programma la presentazione dei nuovi Oppo Find X2 e per l'occasione vi diamo la possibilità di seguire l'evento insieme a noi, sul nostro canale Twitch.

Tra poco meno di due ore, infatti, il caporedattore dell'area magazine Alessio Ferraiuolo ed il responsabile editoriale Francesco Fossetti, commenteranno in diretta sull'account Twitch di Everyeye tutte le novità che ha in serbo la società cinese per i propri utenti.

Durante la live risponderanno a domande, dubbi ed altro sulla nuova lineup di smartphone top di gamma del colosso asiatico.

Oppo Find X2 ed X2 Pro sono più volte trapelati negli ultimi giorni. A tal proposito, vi rimandiamo al nostro articolo contenente tutti i leak ed i rumor sui due smartphone.

Nel frattempo, vi diamo appuntamento alle 10:30, vi aspettiamo!