Segui Perseverance in tempo reale nel suo viaggio verso Marte

L'ultima volta che abbiamo potuto vedere Perseverance è stato il 30 Luglio, quando è scomparso nello spazio nella suo viaggio verso Marte. Grazie al progetto Eyes on the Solar System, puoi seguire il più avanzato rover della storia per i prossimi milioni di chilometri fino al cratere Jezero su Marte, dove arriverà tra circa 6 mesi

"Eyes on the Solar System utilizza gli stessi dati che il team di navigazione usa per visualizzare il percorso di Perseverance verso Marte," spiega Fernando Abilleira, manager del NASA's Jet Propulsion Laboratory in Southern California. "Se vuoi seguirlo insieme a noi, questo è il posto giusto."

Il tool, Eyes on the Solar System, non ti permette di vedere solo la distanza tra il pianeta rosso e il veicolo spaziale in ogni momento, puoi anche vedere altre informazioni come la velocità relativa tra Marte e la Terra, o tra il nostro pianeta e Plutone.

"Con tutti i satelliti che orbitano intorno a Marte e quelli sulla sua superficie, come Curiosity e InSight, abbiamo nuovi dati e nuove immagini in ogni momenti," afferma Jon Nelson, supervisor presso il JPL. "Essenzialmente, se non hai visto Marte tramite Eyes on the Solar System, non hai mai visto Marte."

Decine di comandi nei menù di controllo ci permettono di personalizzare la nostra esperienza in moltissimi modi. Non c'è bisogno di fermarsi a Marte, puoi viaggiare attraverso l'intero Sistema Solare e in ogni tempo, il sito web non utilizza solo dati in tempo reale ma attinge anche dall'archivio della NASA, con dati indietro fino al 1950 e che si proiettano in avanti fino al 2050. La posizione e la velocità sono basati su dati ricostruiti o predetti dai ricercatori dell'agenzia spaziale americana.

Mentre viaggi nello spazio puoi dare un'occhiata approfondita al nostro pianeta con Eyes on the Earth o viaggiare verso mondi lontani con Eyes on ExoPlanet.