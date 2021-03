Segui la presentazione dell'Oppo Find X3 su Everyeye: appuntamento domani su Twitch!

Come ampiamente noto, domani Oppo presenterà la linea Find X3, che è già trapelata in vari leak pubblicati su queste pagine. Possiamo oggi annunciarvi che seguiremo la diretta sul nostro canale ufficiale Twitch a partire dalle 12.

L'appuntamento quindi è fissato alle ore 12 di domani, giovedì 11 Marzo, per scoprire cosa ha in serbo per noi la società asiatica con i nuovi Oppo Find X3, il cui evento è in programma alle 12:30 ed è stato condito dal claim "Awaken Colour". Inizieremo quindi con una mezz'ora di anticipo rispetto al via ufficiale, per scambiare quattro chiacchiere e fare il punto su ciò che sappiamo.

Secondo quanto emerso nelle passate settimane, il modello top della linea sarà il Find X3 Pro e sarà caratterizzato da uno schermo OLED QHD da 6,67 pollici con refresh rate adattivo di 120Hz. Come processore invece troveremo l'ormai famoso Snapdragon 888, accompagnato da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage.

Il modello Pro sarà accompagnato dal Find X3 Lite, che probabilmente avrà uno schermo da 6,5 pollici OLED e sarà basato sullo Snapdragon 765G, ed il Find X3 Neo.

L'appuntamento è quindi per domani alle 12 sul canale Twitch di Everyeye.