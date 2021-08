Segui il Samsung Unpacked dell'11 Agosto insieme ad Everyeye in diretta su Twitch

E' il giorno del Samsung Unpacked dell'11 Agosto, che andrà in scena alle ore 16 italiane e nel corso del quale la società asiatica potrebbe svelare la nuova generazione di smartphone pieghevoli. L'evento si preannuncia importante, e per questo motivo lo seguiremo in diretta su Twitch.

L'appuntamento è alle ore 15:40 sul canale Twitch di Everyeye: faremo una ventina di minuti di Q&A ed introdurremo l'evento prima di spostarci sulle immagini di Samsung.

L'evento dovrebbe durare circa un'ora, e sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali ufficiali della società coreana. Il nostro consiglio però è di seguirla direttamente sul nostro canale per commentare insieme a noi ciò che mostrerà la società asiatica.

Cosa vi aspettate dall'Unpacked estivo di Samsung? Fatecelo sapere tramite i commenti.