Segui il Samsung Unpacked del 26 Luglio su Everyeye: appuntamento su Twitch!

Il giorno tanto atteso dai fan Samsung è finalmente arrivato. Oggi, 26 Luglio 2023, il colosso coreano a partire dalle ore 13 terrà l'atteso evento Unpacked estivo nel corso del quale svelerà la prossima gamma di smartphone pieghevoli.

Oltre ai foldable, però, non sono escluse sorprese dal fronte tablet e dagli altri comparti della società.

Everyeye seguirà l'evento con notizie ed approfondimenti in diretta, ma anche su Twitch con una diretta in programma a partire dalle ore 12:45 sul canale Twitch di Everyeye. In vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli, che commenteranno in diretta i nuovi prodotti che saranno presentati da Samsung.

