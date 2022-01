Seguiamo in diretta l'RTX Day di Mediaworld: quattro ore di live con tanti ospiti!

Come noto, domani torna l'RTX Day di Mediaworld, le giornate di promozioni della catena di distribuzione che permettono di acquistare le GeForce RTX 3060, 3060Ti, 3070, 3070Ti, 3080, 3080Ti e 3090. Per l'occasione, la redazione tech di Everyeye è pronta per un super speciale.

Direttamente sul canale ufficiale Twitch di Everyeye, vi terremo compagnia dalle ore 10 alle 14 di domani, sabato 8 Gennaio 2022, con quattro ore di live.

Saremo in diretta dal Mediaworld di Milano in Via Certosa 29, che rientra tra i negozi che partecipano agli RTX Days. Oltre ad Alessio Ferraiuolo, che sarà live da remoto, ci saranno Alessandro Bruni e Marco Mottura, insieme a Sabaku e Cydonia. Commenteremo in diretta gli RTX Days e per l'occasione assembleremo anche un PC insieme ai Prodigeek.

Gli RTX Days consentiranno di acquistare le varianti custom di ASUS, MSI e Pny delle GPU in questione. Come abbiamo avuto modo di indicare nella notizia dedicata, Mediaworld ha anche predisposto una pagina ad hoc con tutti i dettagli dell'evento.