Seguiamo insieme l'evento POCO di oggi 26 Aprile 2022: arriva POCO F4 GT!

Oggi, martedì 26 Aprile 2022, POCO presenterà il nuovo F4 GT, il nuovo smartphone top di gamma della compagnia che è già emerso nelle ultime ore tramite alcuni render pubblicati da WinFuture ed altri siti.

Per l’occasione, terremo una diretta sul nostro canale ufficiale Twitch in cui il responsabile della redazione tech, Alessio Ferraiuolo, insieme ad Andrea Crociani, Brand Manager di POCO di Xiaomi Italia. Non sono escluse anche altre sorprese durante l’evento: i rumor emersi nelle ultime ore parlavano anche di uno smartwatch.

L'appuntamento con la diretta è alle ore 13:45, mentre l'evento vero e proprio partirà alle 14.

Come sempre, potete seguire l’evento direttamente sul canale ufficiale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo l’invito ad iscrivervi utilizzando il vostro abbonamento Prime, per supportarci e non perdere nemmeno un minuto della nostra programmazione.