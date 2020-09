Queste sei app Android contengono un malware, cancellatele subito!

Pradeo, una società specializzata in ricerca informatica e sicurezza, ha scoperto sei applicazioni Android presenti sul Google Play Store che contengono il malware Joker, già famoso agli occhi degli utenti in quanto si tratta di uno dei più famosi tra quelli per il robottino verde.

Per questo motivo, i ricercatori di sicurezza raccomandano la disinstallazione delle seguenti applicazioni:

Safety AppLock Convenient Scanner 2 Push Message-Texting&SMS Emoji Wallpaper Separate Doc Scanner Fingertip GameBox

Lo scorso anno Joker ha infettato oltre mezzo milione di dispositivi Android, ed il suo modus operandi consiste nel dirottamento del traffico dei dispositivi infetti su alcune inserzioni online, allo scopo di far guadagnare soldi agli sviluppatori, ma il danno più grave porta alla sottoscrizione (ovviamente all'insaputa degli utenti) a servizi di abbonamento a pagamento via SMS. Per questo motivo, dopo aver proceduto con la disinstallazione delle suddette app, consigliamo di verificare attraverso il tab Abbonamenti del Google Play Store l'eventuale attivazione di tali servizi. Nel caso, è necessario effettuare la disattivazione per evitare spiacevoli sorprese ed ulteriori addebiti.

Secondo i ricercatori di Pradeo, le app sarebbero state installate da oltre 200mila persone a livello mondiale. Ancora una volta, consigliamo sempre di installare app provenienti da sviluppatori noti e verificati per evitare di incappare in campagne di malware o in ransomware.