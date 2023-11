Sei mesi di Apple Music gratis per gli utenti PS5: come funziona l'offerta

Nuova offerta lanciata da Apple e Sony in vista del Natale. Come notato dai colleghi di MacRumors, e confermato anche dalla stessa Sony sul sito di PlayStation, fino al 15 Novembre 2024 sarà possibile riscattare fino a sei mesi di Apple Music gratis da utilizzare.

Come spiegato da Sony sul sito PlayStation, per riscattare l’offerta basta installare l’applicazione di Apple Music su PS5 (cercandola tramite l’apposita barra di ricerca oppure in “Tutte le app”), seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, effettuare l’accesso con il proprio ID Apple o crearne uno nuovo e quindi riscattare i sei mesi di Apple Music senza costi aggiuntivi.

L’offerta può essere riscattata esclusivamente attraverso la PlayStation 5, dagli abbonati ad Apple Music nuovi e di ritorno: questi ultimi però avranno diritto a a cinque mesi e non sei. Chiaramente, una volta attivata sarà possibile godere del catalogo di Apple Music ovunque l’applicazione sia compatibile.

Chiaramente, dopo il periodo promozionale l’abbonamento si rinnoverà alle condizioni e costi previsti: sarà comunque possibile disattivare il rinnovo automatico.