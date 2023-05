Se sei un atleta, devi assolutamente sapere cos'è il bonking

C'è un termine che molti non conoscono ma che viene utilizzato internazionalmente dagli atleti, soprattutto da ciclisti e da coloro che praticano sport di resistenza. Stiamo parlando della parola "bonking", che descrive un momento che siamo sicuri molti di voi avranno sperimentato almeno una volta nella vita.

Quest'ultima è la sensazione di colpire un muro - da qui il termine "bonk" - ovvero il momento durante l'allenamento in cui tutte le vostre energie si sono esaurite e non riuscite più ad andare oltre. Scientificamente parlando, questo evento può verificarsi generalmente quando il glicogeno del corpo, ovvero la forma immagazzinata di glucosio nei muscoli e nel fegato, è completamente esaurito (a proposito, ecco qual è l'ora perfetta per allenarvi).

Man mano che si esaurisce questo carburante, il pancreas produce glucagone per convertire il glicogeno immagazzinato in altro glucosio, ma a un certo punto si devono iniziare a sostituire le riserve di glicogeno mangiando dei carboidrati. I sintomi del bonking variano da persona in persona, e anche il momento in cui si verifica, ma molti riferiscono un'improvvisa ed estrema sensazione di debolezza, vertigini, fame e talvolta senso di disorientamento.

Molti atleti, semplicemente, definiscono la sensazione come "non essere semplicemente in grado di continuare". Alcuni dei sintomi possono anche persistere per giorni... e non è una cosa strana, poiché il corpo è stato appena sottoposto a una situazione intensamente stressante. Per evitarlo, o rimandarlo, gli esperti consigliano di rimanere idratati (cosa che potrebbe risolvere molti problemi), fare una pausa durante l'allenamento e mangiare cibo zuccherino (ricco di carboidrati).