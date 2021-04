I sei canali Mediaset Premium resteranno su Sky: rinnovato l'accordo

Novità importante per Sky. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, infatti, la pay tv di Comcast avrebbe rinnovato l'accordo con Mediaset per la distribuzione dei sei canali Premium sulla propria piattaforma.

Si tratta di una notizia importante, dal momento che la partnership era in scadenza a Giugno. Ciò vuol dire che Premium Crime, Premium Stories, Premium Action e Premium Cinema 1, 2 e 3, resteranno ancora disponibili su Sky per i prossimi anni. Non è nota la durata del nuovo contratto, ed a riguardo non sono emerse molte informazioni.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall'annuncio della nuova piattaforma Play Infinity, che sarà attiva a partire dalle prossime settimane e trasmetterà, tra le altre cose, la Champions League in streaming fino al 2024 come stabilito dall'accordo siglato con la UEFA.

Per Sky il rinnovo è importante e si aggiunge all'arrivo di Disney+ su Sky Q, che è stato ufficializzato la scorsa settimana tramite il lancio di una nuova applicazione. Il CEO Maximo Ibarra a più riprese ha spiegato che nonostante la mancata assegnazione dei diritti tv della Serie A, che come noto sono andati a DAZN per i prossimi tre anni, Sky continuerà a puntare sull'intrattenimento ed i canali Mediaset Premium rientrano proprio in questa strategia.