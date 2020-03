Ti sei mai chiesto se il modo in cui ti lavi le mani è quello giusto?

Fin da piccoli ci dicono che lavarsi la mani, sopratutto prima di mangiare, è molto importante. Tuttavia, secondo i microbiologi, la maggior parte di noi lo fa nel modo sbagliato! Un esperto ci spiega come fare.

Ci sono due metodi principalmente: attraverso il sapone, che riduce la biomassa complessiva dei microbi e attraverso prodotti antibatterici (come ad esempio l'amuchina). La chimica del sapone, infatti, aiuta a rimuovere i microrganismi dalle nostre mani facendoli "scivolare" dalla nostra pelle. Gli agenti antibatterici, invece, uccidono i batteri.

Tuttavia, alcuni microrganismi sulle nostre mani possono avere geni che consentono loro di essere resistenti a un determinato agente antibatterico. Ciò significa che dopo che l'agente antibatterico uccide alcuni batteri, quelli che rimangono sulle mani possono prosperare. Inoltre, la resistenza di questi germi potrebbe essere passata ad altri agenti patogeni, creando ceppi più resistenti.

Il tempo di lavaggio delle mani deve essere almeno di 20-30 secondi, dopo aver applicato il sapone e strofinato per bene ogni angolo della pelle. Uno studio ha dimostrato che in un ambiente universitario, dopo aver osservato 3.749 persone, il tempo medio di lavaggio delle mani è di circa sei secondi. Quando non si ha la possibilità di potersi lavare la mani, magari perché ci si trova fuori casa, gli esperti consigliano di utilizzare un disinfettante per le mani a base di alcol ed evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi.

