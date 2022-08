Sei mesi di DAZN in regalo se acquisti Galaxy Z Fold4 o Flip4: dettagli promo Samsung

Nella giornata di ieri, 10 agosto 2022, abbiamo assistito al lancio di numerosi prodotti Samsung durante l’ultimo evento Unpacked. Tra i tanti, spiccano ovviamente i nuovi foldable Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, ma sapete che acquistandoli potete ricevere 6 mesi di DAZN Standard in regalo?

Ebbene sì, il colosso sudcoreano ha annunciato questa partnership in occasione del lancio dei preordini dei due smartphone pieghevoli: completando l’acquisto anticipato entro il 25 agosto, potrete ricevere un voucher da attivare entro il 15 gennaio 2023 per aggiudicarvi a costo zero sei mesi di abbonamento a DAZN Standard. Ricordiamo, a questo punto, che l’abbonamento DAZN Standard normalmente costa 29,99 Euro al mese e consente di vedere Serie A, Serie B, Europa League, Liga in diretta streaming. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra guida al calcio in TV 2022/23.

Per quanto concerne, quindi, l’offerta proposta con Samsung, una volta effettuato l’acquisto del Galaxy Z Flip4 o del Galaxy Z Fold4 dovrete registrare l’acquisto su Samsung Members entro e non oltre il 6 ottobre 2022. Entro 30 giorni lavorativi dall’email di validazione, riceverete il voucher valido per il riscatto dei 6 mesi di abbonamento sulla pagina dedicata DAZN.

Attenzione, però: questa promozione è riservata a nuovi clienti DAZN e vecchi clienti con account disattivato; se avete un abbonamento attivo, non potete utilizzare il voucher. Inoltre, in conclusione, segnaliamo che la promozione risulta disponibile anche con l'acquisto del tablet Galaxy Tab 8 in ciascuna sua variante.

Sempre nel corso dell’evento di ieri, Samsung ha svelato gli auricolari Galaxy Buds2 Pro.