Sei dipendente dalla caffeina? Ecco cosa dice la scienza a riguardo

La caffeina è una sostanza che molti di noi consumano quotidianamente, spesso sotto forma di caffè o tè. Ma ci siamo mai chiesti se siamo dipendenti da essa? Secondo la Prof.ssa Jennifer Temple dell'Università di Buffalo, New York, la definizione di dipendenza è complessa e non si adatta perfettamente al consumo di caffeina.

Quest'ultima è spesso associata all'uso di una sostanza a scapito di altre attività importanti, come il lavoro o il tempo in famiglia, e a volte anche a comportamenti illegali per ottenere la sostanza. La caffeina non si adatta facilmente a questi criteri. La Prof.ssa Temple, neurobiologa, la descrive come una sostanza che crea abitudine piuttosto che dipendenza.

Inoltre ha una breve emivita, il che significa che viene eliminata rapidamente dal corpo, portando a una sensazione di bisogno al risveglio (e ha un super potere davvero inaspettato). La questione di cosa costituisca un problema di caffeina è stata oggetto di dibattito tra i ricercatori per anni. La quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, propone una serie di criteri per il disturbo da uso della sostanza.

Questi includono un desiderio persistente o sforzi infruttuosi per controllare l'uso di caffeina, l'uso nonostante problemi fisici o psicologici persistenti o ricorrenti legati alla caffeina, e sintomi di astinenza quando si riduce l'assunzione. Studi basati su questi criteri indicano che tra il 10 e il 13% degli adulti ha un disturbo da uso di questo prodotto.

Se pensi che il tuo uso di caffeina sia un problema, la ricerca suggerisce che ridurre gradualmente l'assunzione è il modo migliore per procedere. In uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Consulting and Clinical Psychology nel 2016, ai partecipanti è stato chiesto di ridurre il loro consumo di caffeina al 75% del loro livello normale nella prima settimana, al 50% nella seconda settimana, al 25% nella terza settimana e al 12,5% nella quarta settimana.

Ricordatevi: mai prendere il caffè subito dopo la sveglia.