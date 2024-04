Sei fan di Stranger Things? Non perdere Funko Pop di Eleven a META' PREZZO!

Funko Pop! TV: Stranger Things - Eleven - Undici è l'oggetto da collezione che non può mancare a chi ha amato e ama ancora la serie, in attesa della quinta stagione. Qui parliamo della statuina di Eleven, alto circa 9,5 cm, in vinile. Bello da esporre, magari insieme ad altri personaggi. Prendilo ora con il 50% di sconto, a soli 7,98€!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Realizzato in vinile resistente e di alta qualità, è realizzato per durare e resistere all'usura quotidiana,

Avrai così a disposizione tutta la qualità offerta dal brand Funko, il principale creatore di merchandising della cultura pop che comprende figure in vinile, action toys, peluche, abbigliamento, giochi da tavolo e altro ancora.

Un'ottima idea regalo per gli appassionati della serie, ricordando però che sia un personaggio da collezione che non si presta al gioco per i più piccoli in quanto rigido nella sua forma originaria e dotato di piedistallo. Idea comunque carina e ideale per quanti fanno collezione in generale di statuine FunkoPop! e/o sono appassionati della serie cult di Netflix.

Può anche essere lasciato nella scatolina per una riproduzione ancora più fedele. Anzi, in genere gli amanti di questo brand fanno proprio così!

Ricordiamo dunque l'offerta: il 50% di sconto, quindi puoi prenderlo a metà prezzo a soli 7,98€!

