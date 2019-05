Sei una frana su Match? Arrivano i coach ufficiali che ti insegnano a rimorchiare

"La nostra missione e creare relazioni nel mondo vero", ha spiegato Match Group, l'azienda dietro all'app d'incontri Tinder e a quella omonima, Match. Per renderlo possibile su quest'ultima app ora arrivano i dating coach ufficiali, che daranno consulenza agli utenti per aiutarli a concludere.

Non dei bot, ma delle persone in carne ed ossa, chiarisce Match Group. Persone pagate per aiutare gli utenti dell'app. Ok, ma a fare cosa? A gestire il ghosting, ad esempio. Vale a dire, quando una persona con cui si era instaurata una corrispondenza virtuale, di punto in bianco, decide di sparire e non rispondere più. O a scegliere una foto profilo efficace, che aumenti le possibilità di match.

Si va insomma dai consigli funzionali al servizio creato da Match, quindi su come sfruttare meglio l'app, a vere e proprie questioni d'amore o sul moderno mondo dell'online dating.

"Questo servizio è un altro modo in cui Match si assicura che i suoi membri abbiamo la migliore esperienza possibile durante gli incontri, mettendo a loro supporto un esperto imparziale", ha commentato la novità l'azienda.

Per il momento il nuovo servizio parte solamente nella città di New York, e sarà esteso agli utenti del resto degli Stati Uniti per il 2020.

A differenza di Tinder, che di per se ha gratuito ed ha un piano premium a discrezione degli utenti, Match richiede a tutti gli iscritti di pagare una quota mensile. Il che spiega come mai l'azienda abbia deciso di imbastire un esercito di consulenti d'amore, che ovviamente ha un costo. Inoltre il Match Group sta andando a gonfie vele, soprattutto grazie ai sempre più abbonati ai servizi premium di Tinder. Non a caso ora Tinder è l'app più redditizia dell'App Store.

Chi sa, il successo dell'iniziativa potrebbe portarla anche su Tinder, che rispetto a Match in Italia è molto più utilizzato.