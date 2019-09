Sei galassie 'dormienti' sono diventate super attive nel giro di pochi mesi

Ci sono diversi fenomeni nell'universo che gli addetti ai lavori non sanno ancora spiegarsi. Adesso, alla lunga lista se ne aggiungono altri sei. Nel giro di pochi mesi infatti, sei galassie relativamente tranquille sono diventate quasar. Ma andiamo con ordine.

Le protagoniste della nostra storia sono chiamate LINER (Low-Ionization Nuclear Emission-line Region), una via di mezzo tra le galassie attive e quelle "dormienti". Non sono per niente rare, e circa un terzo delle galassie vicine a noi sono di questo tipo.

Le LINER sono più potenti di quelle ordinarie (che si illuminano solo grazie al bagliore delle stelle contenute) ma più deboli dei quasar (un nucleo galattico attivo estremamente luminoso creato da un buco nero supermassiccio).

Gli astronomi non sanno a cosa sia dovuta questa loro "via di mezzo", alcuni sostengono da un buco nero, altri da una grande attività stellare. Ad infittire il mistero si aggiunge una nuova scoperta, condotta da un team guidato da Sara Frederick dell'Università del Maryland.

Sei galassie, osservate tramite un programma di mappatura automatica chiamato Zwicky Transient Facility, da LINER sono diventate quasar. Queste transizioni non sono rare, ma solitamente non accadono in modo così drammatico.

Un cambiamento simile finora è stato osservato solo nel 2015 in una galassia di Seyfert (un oggetto particolarmente attivo), e il team stava studiando proprio queste galassie. "Invece, abbiamo trovato un'intera nuova classe di nuclei galattici attivi", afferma Suvi Gezari, dell'Università del Maryland.

"La teoria suggerisce che un quasar dovrebbe impiegare migliaia di anni per accendersi, ma queste osservazioni suggeriscono che può accadere molto rapidamente", afferma infine la donna. Insomma, un mistero che non farà dormire qualche scienziato per un po'.