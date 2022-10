Se sei un 'gamer', probabilmente sei anche razzista e sessista: la ricerca

Una ricerca condotta da Take This, un’organizzazione senza scopo di lucro per la salute mentale, dimostra che coloro che si definiscono “gamer” sono più propensi a idee razziste e sessiste, rispetto ai non giocatori. Lo studio si è concentrato su 300 videogiocatori e sui loro comportamenti.

Citando, e traducendo, la fonte originale si comprende: “Le comunità di giocatori rappresentano un'arma a doppio taglio. Da un lato, possono fornire un senso di connessione e scopo alle persone che soffrono di solitudine e insicurezza. D'altra parte, possono esporre i giocatori a discorsi di odio e tossicità sociale che possono aumentare la loro suscettibilità alla propaganda estremista”.

Secondo un'altra ricerca ancora, i videogiochi farebbero molto bene al nostro cervello.

“Tutte queste osservazioni esistono negli spazi di gioco e sembrano essere interiorizzate da coloro che si identificano come parte di quella comunità”, ha aggiunto Rachel Kowert, direttrice della ricerca. A Vice, l’esperta ha integrato i risultati dello studio con una serie di osservazioni sulle identità sociali e individuali, che giorno dopo giorno plasmano intere comunità.

“Abbiamo identità individuali e identità sociali. Quindi sono Rachel, sono una donna e sono una giocatrice. Adoro 'The Witcher' (anche io). Queste sono le mie identità sociali e sono separate”, ha detto Kowert. Il problema emerge quando l’identità sociale si fonde con quella individuale, perdendo il senso critico che veicola le nostre scelte, in quanto non frutto delle nostre considerazioni, bensì delle influenze che ci circondano.

Un dato particolare, che magari può far sorridere, è che nel suddetto studio si è affermato che i giocatori di Call of Duty hanno maggiori probabilità di essere razzisti e misogini, rispetto a quelli che impiegavano il proprio tempo sui mondi cubici di Minecraft.

(Probabilmente, non hanno avuto mai a che fare con i vecchi griefer delle factions delle versioni 1.8, maledetti!)

“Questo può variare tra le comunità a seconda del tipo di persone con cui trascorri molto tempo. Non penso che riguardi necessariamente i contenuti, ma la community in cui sei immerso”.

Ma, quindi, i videogiochi fanno male? No, o almeno, non come vogliono mostrare questi servizi televisivi.