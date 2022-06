Sei un maniaco della perfezione? Scoprilo con questa illusione ottica!

A seconda di ciò che vedi per primo quando guardi l'immagine sopra la colata di vernice, sarai in grado di determinare se sei un perfezionista o qualcuno che si fa fregare ingenuamente da persone maliziose.

L’immagine in questione è un estratto di un video e una voce fuori campo spiega che ci sono diverse immagini che possono catturare l'attenzione, e quelle di ognuno varieranno.

L'account TikTok, @rroseart, gestito dall'artista Rose, chiede quindi ai suoi oltre 260.000 follower nella didascalia: "Cosa vedi?!"

La prima opzione è che puoi vedere un paio di labbra. Secondo la voce fuori campo, questo significa "prendi sempre le cose come sono e le giudichi in base al loro vero valore". Continua: “Non cerchi di cambiare o decifrare le cose in giro, e capisci il loro vero significato”.

Tuttavia, altri possono vedere gli alberi, il che significa che "a volte sei un perfezionista, ma cerchi sempre il meglio in ogni situazione, anche quelle di cui non hai controllo. Cerchi sempre le migliori qualità di una persona, ma a volte ciò potrebbe ostacolare la tua incapacità di vedere anche i suoi lati negativi".

Le persone che vedono germogliare le radici sono anche descritte come aventi un "cuore d'oro".

Il test della personalità segue la ricerca di Hermann Rorschach, uno psichiatra svizzero che ha utilizzato le macchie d'inchiostro per cercare di scoprire di più sulle "parti inconsce della personalità del soggetto".

Sembra che Rose abbia colpito il segno, poiché molti utenti dei social media si sono riversati nella sezione commenti del video per dire di aver visto immagini diverse l'uno dell'altro.

C’è anche chi riesce a vedere tutte e tre le figure…

