Sei minuscoli veicoli spaziali lavoreranno insieme per diventare un unico telescopio

I telescopi sono il metodo più efficiente che abbiamo per esplorare il nostro Universo. Così, gli scienziati cercano sempre un modo per costruirne di nuovi: dai colossi qui sulla Terra ai telescopi lanciati nello spazio. Un team sta progettando di lanciare sei piccoli satelliti per volare in formazione e lavorare insieme.

La nuova missione della NASA si chiama Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) e dovrebbe iniziare non prima del luglio 2023. SunRISE mira ad aiutare gli scienziati a comprendere la complessa relazione tra l'attività del Sole e una serie di pericolosi fenomeni intorno alla Terra.

"Siamo così lieti di aggiungere una nuova missione alla nostra flotta di veicoli spaziali che ci aiuterà a comprendere meglio il Sole, nonché il modo in cui la nostra stella influenza l'ambiente spaziale tra i pianeti", afferma Nicky Fox, direttore della divisione eliofisica della NASA in una dichiarazione. "Più sappiamo come esplode il Sole con eventi meteorologici spaziali, più possiamo mitigare i loro effetti su veicoli spaziali e astronauti."

Il Sole lancia continuamente energia e materiale verso la Terra durante le esplosioni. Questi eventi possono influenzare i satelliti in orbita, in particolare gli strumenti di comunicazione e navigazione. Tuttavia, la correlazione tra esplosioni solari e fenomeni meteorologici spaziali non è ancora chiara. I sei telescopi che compongono la missione sono studiati su misura per studiare le onde radio che la nostra stella espelle durante le esplosioni di particelle solari.

I satelliti delle dimensioni di un tostapane si estenderanno su circa 10 chilometri, in orbita attorno alla Terra ad un'altitudine di 35.000 chilometri. Quell'orbita manterrà SunRISE ben al di sopra della ionosfera, che impedisce alle onde radio delle frequenze pertinenti di raggiungere la Terra. Da questa zona, lo stormo di cubesat dovrebbe essere in grado di mappare l'influenza del campo magnetico della nostra stella.

"Possiamo vedere un bagliore solare che inizia e un'espulsione di massa coronale inizia a sollevarsi dal Sole, ma non sappiamo se produrrà radiazioni di particelle ad alta energia e non sappiamo se quella radiazione di particelle ad alta energia raggiungerà la Terra", afferma Justin Kasper, scienziato spaziale dell'Università del Michigan. "Uno dei motivi per cui non possiamo vedere le particelle in fase di accelerazione. Le vediamo solo quando arrivano al veicolo spaziale, il che non è affatto un avvertimento."