Sei nato a luglio? Allora la tua gemma fortunata è il rubino! Ecco 7 curiosità

Nella cultura pop mondiale è molto popolare il concetto di “birthstone”: ad ogni mese dell’anno, viene associata una pietra che porterebbe fortuna a coloro che nascono in uno specifico mese. Questa è la volta di luglio, la cui gemma natale è il rubino!

In sanscrito, il rubino è conosciuto come “Il re delle Gemme” ed è stato il simbolo di nobiltà per antonomasia per secoli. Tuttavia, oltre a far funzionare gli orologi meccanici, i rubini possono rivelarci molte altre curiosità.

Queste gemme sono estremamente dure e sono in grado di sopportare altissime temperature, rendendole ideali per tecnologie laser e gioielli di alta qualità. Esse venivano indossate anche in guerra, come amuleti, per avere un’ulteriore garanzia di vittoria, oppure erano predilette dai marinai timorosi di incombere in un naufragio. Insomma, il rubino è una pietra straordinaria sotto tantissimi aspetti, sia scientifici che culturali. Ecco 7 curiosità “re delle Gemme”: