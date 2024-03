Se sei pescetariano potresti essere 'affetto' da questo paradosso

È un dato di fatto ormai che la dieta vegana ha un impatto ambientale minore rispetto a quella onnivora. Alla base c'è uno spiccato senso di responsabilità che si manifesta anche in quella pescetariana. Ma in quest'ultimo caso c'è un qualcosa che stride, ovvero il cosiddetto paradosso dei pescetariani. Cosa è?

Il pescetarianismo, che "permette" il consumo di pesce e frutti di mare, emerge come una via di mezzo tra il carnivoro tradizionale e il veganismo. Questa dieta è vista come un compromesso sostenibile, pone però questioni etiche significative. Sebbene possa sembrare un passo verso una maggiore consapevolezza ambientale, non affronta completamente i problemi etici e ambientali legati al consumo di carne animale.

Il cosiddetto "paradosso dei pescetariani" si manifesta nel conflitto interno di chi sceglie questa via. Da un lato, c'è la consapevolezza che l'industria della carne contribuisce in maniera significativa alle emissioni di gas serra e alla sofferenza animale. Dall'altro, la scelta di consumare pesce non è esente da critiche: la pesca commerciale ha un impatto ambientale notevole, contribuendo alle emissioni di gas serra in modo simile a settori come l'aviazione attraverso pratiche come la traina di fondo.

Questo dilemma non si limita solo alle questioni ambientali. La crescente evidenza che i pesci possano provare dolore, stress, e persino manifestare comportamenti sociali complessi, solleva dubbi sull'etica di escludere la carne ma non il pesce dalla dieta.

Uno studio dimostra che al fondo delle giustificazioni (assolutamente sensate) dei pescetariani, si trova il concetto di dissonanza cognitiva: la capacità umana di mantenere credenze contraddittorie senza risolvere il conflitto interiore. Questo fenomeno si manifesta chiaramente nelle persone che aderiscono a questo pensiero e che trovano modi per giustificare la loro dieta, riducendo il senso di colpa o negando le implicazioni delle loro scelte.

