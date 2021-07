Sei un procrastinatore? Forse potresti incolpare i tuoi genitori per questo

La procrastinazione è quell'atteggiamento per cui si decide intenzionalmente di ritardare un compito, facendolo magari "dopo". Se ti stai chiedendo come smettere o perché accade, ti consiglio di continuare a leggere perché la risposta potrebbe sorprenderti.

Abbiamo già parlato di ciò che è possibile fare se si è procrastinatori, adesso scopriamo che cosa c'entrano i genitori in questa cattiva abitudine.



Sebbene il procrastinatore sia ben consapevole del fatto che stia ritardando un compito, ed è quindi responsabile delle sue azioni, recenti studi neuroscientifici e psicologici hanno suggerito che potrebbe esservi un'ulteriore motivo, ovvero, che è possibile ereditare l'atteggiamento procrastinatore.

Secondo questi studi possiamo scoprire che, in effetti, procrastinare è in parte una questione genetica. Lo studio fondamentale che ci ha permesso di arrivare a questa conclusione è stato pubblicato sulla rivista Psychological Science.

Dai risultati provenienti dal questionario a cui si sono sottoposte 663 persone sembrerebbe esservi un 46% di tendenza nelle persone procrastinatrici causata da fattori genetici. Comunque, è impossibile escludere che sia dovuto anche all'educazione impartita.

Non sono stati in effetti identificati geni specifici che causino del tutto questo atteggiamento, tuttavia, esiste uno studio piuttosto importante del 2018 che sostiene il legame tra questo tipo di comportamento e il gene coinvolto nella produzione di idrossilasi, colui che regola in parte la dopamina.

Negli uomini non esiste nessuna correlazione ma le donne hanno dimostrato una maggiore tendenza a procrastinare se avevano il gene in questione alterato. Sebbene questo definisca una correlazione, non vi è ancora modo di sapere quale sia il vero rapporto tra procrastinazione e geni.

Un altro studio ha rilevato un ulteriore collegamento, infatti, la tendenza a procrastinare potrebbe essere associata ad una maggiore dimensione dell'amigdala, la regione del cervello associata all'elaborazione emotiva.



Tuttavia, proprio perché si tratta di collegamenti di cui non se ne capisce ancora il funzionamento, non possono essere presi come fatti veri e propri. Gli specialisti del settore però, come la dottoressa Fuschia Sirois che per oltre 20 anni ha studiato la procrastinazione, credono che esista sicuramente un fattore genetico legato alla procrastinazione.



E voi cosa ne pensate? Anche voi siete procrastinatori seriali? Allora questi occhiali faranno proprio al caso vostro.