Sei ragazzi sopravvissero 15 mesi su un'isola sperduta grazie a molteplici astuzie

Da quando il romanzo di "Robinson Crusoe" ha raggiunto le librerie di tutto il mondo, son stati diversi i naufragi che hanno ottenuto una certa fama. Quasi tutti i casi noti hanno le loro curiosità, ma poche storie sono più incredibili di quella che ha coinvolto 6 ragazzi di Tonga nel 1965.

La loro vicenda, descritta dai giornali come "L'incredibile storia dei naufraghi tongani", è talmente sorprendente che spesso viene presa come paragone per spiegare come sopravvivere ad un eventuale naufragio. A causa inoltre della sua particolarità, viene anche menzionata dai critici letterari per dimostrare come le teorie di William Golding - autore premio Nobel del romanzo "Il signore delle mosche"- nella realtà si sono dimostrate sbagliate.

I protagonisti di questa vicenda erano infatti tutti poco più che adolescenti, quando naufragarono su un'isola sperduta dell'oceano Pacifico, l'isola di Ata. Il più piccolo aveva infatti 13 anni, mentre il più grande ne aveva compiuto appena 19, quando compirono l'impossibile.

I giovani erano capitati sull'isola dopo essere scappati da una severa scuola anglicana a Tongatapu, un'isola dell'arcipelago di Tonga, rubando una barca con cui attraversarono 330 km di mare aperto. Stremati per la fuga e per le settimane passate a remare, si precipitarono a sbarcare sulla prima isola a cui andarono incontro, che si rivelò purtroppo per loro la peggiore in assoluto.

Seppur le loro famiglie d'origine appartenessero ad una società abituata da millenni a vivere in ambienti ostili ed isolati, i sei ragazzi dovettero infatti premunirsi da soli di tutti gli elementi necessari per sopravvivere in un'isola disabitata da decenni, povera di risorse, grande poco meno di 184 ettari e che presentava un gran numero di minacce naturali.

L'isola di Ata non aveva un gran numero di alberi da frutto né aveva corsi d'acqua dolce, mentre le sue scogliere si gettavano letteralmente nell'oceano, ad esclusione di una piccola spiaggia. Essa si trovava inoltre nei pressi di alcuni vecchi vulcani sottomarini che, come dimostra la storia del Pacifico, potevano scoppiare da un momento all'altro.

Coraggiosamente, per non morire di stenti, i 6 giovani decisero allora di usare la logica e nel confidare solo su loro stessi, per trovare un modo con cui sfuggire dalla morte. Sfruttando le proprie conoscenze di caccia, cominciarono così a scavare a mani nude una grotta nelle pareti di sabbia, per ottenere non solo un riparo nei confronti delle intemperie, ma anche un buon punto d'avvistamento da cui cacciare gli uccelli marini. Disseppellirono anche alcune case, nascoste fra i ruderi di un vecchio villaggio abbandonato, per ottenere utensili e piccole armi, con cui uccidere più efficacemente le prede.

Si divisero il lavoro, affinché a turni potessero riposarsi e lavorare in modo tale che la loro piccola comunità potesse sopravvivere a lungo e costruirono perfino delle piccole vaschette con dei tronchi, per accumulare l'acqua piovana.

Erano così efficienti che dopo 3 mesi erano completamente ristabiliti dalla lunga attraversata che avevano svolto nell'oceano, tanto da spingerli a lavorare per raggiungere il loro prossimo obiettivo: contattare i soccorsi.

Stephen, che all'epoca aveva solo 16 anni e che da grande avrebbe fatto l'ingegnere, convinse i suoi amici che l'unico modo che disponevano per attrarre da loro gli adulti era costruire un grande falò, da alimentare costantemente, di giorno e di notte. Per farlo dovevano però disporre del fuoco, problema che risolse lo stesso Stephen.

Dotato di soli due legnetti, il giovane passò alcuni giorni a sperimentare diversi metodi di accensione del fuoco, nel tentativo di produrre una scintilla, finché non ci riuscì, producendo una bella fiamma.

I 6 ragazzi passarono un'anno intero nell'alimentare il falò, gettandovi sopra legnetti e foglie secche, prima che il fumo sprigionato dal fuoco non venne notato da un peschereccio australiano di passaggio, che avvicinandosi all'isola fu accolto dalle note strampalate di una chitarra che i giovani avevano costruito con dei materiali di fortuna.

Giunti nuovamente nella civiltà, i ragazzi furono immediatamente contattati dai giornalisti di tutto il mondo, divenendo delle piccole star all'interno dell'arcipelago di Tonga. Nessun adolescente fino ad allora era infatti riuscito a sopravvivere per 15 mesi su di un'isola deserta, formando una società egualitaria in cui non esistevano né capi né subalterni, ma solo fraterni amici.

I quei terribili mesi i giovani non si lasciarono mai affliggere dallo sconforto e anche quando qualcuno di loro cominciò a dare i segni di qualche malattia - soprattutto di origine gastro intestinale - tennero duro, scegliendo di prendersi cura dei malati con le poche nozioni di farmacologia tradizionale che avevano assorbito dai loro parenti quando erano più piccoli.

Nel 1966 i ragazzi, ormai in salvo, tornarono sull'isola di Ata per girare un documentario con la rete televisiva australiana Channel 7.