Sei scienziati ingoiano teste di LEGO in nome della scienza: ecco l'assurdo esperimento

La scienza risponde anche alle domande apparentemente stupide che nessuno si era mai chiesto... come nel caso di questo bizzarro studio condotto nel 2018 sulla rivista Journal Of Paediatrics And Child Health: teste di LEGO sono state ingoiate per capire quanto tempo impiegassero per... essere espulse attraverso le feci. Sì, avete letto bene.

Così come potrete aver letto dal nome della rivista, si tratta di uno studio pediatrico che avrebbe sicuramente aiutato i dottori a capire il comportamento del nostro organismo quando i bambini divorano cose che non dovrebbero mangiare (come appunto questi piccoli pezzi di LEGO, ma meglio ingerire frutta e verdura).

Dai sei mesi ai tre anni, infatti, i pargoli sperimentano una prima fase di sviluppo orale che li vede esplorare il mondo con tutti i loro sensi. Una parte cruciale nello sviluppo dei nostri sensi, ma che ha anche l'effetto collaterale di farci ingerire oggetti estranei.

Per oggetti più pericolosi c'è bisogno sicuramente di un intervento chirurgico, ma per altri più innocui - come la testa dei pupazzetti più famosi al mondo - la soluzione migliore è solo una: aspettare. Ci sono voluti in media 1,71 giorni perché la testa del Lego venisse espulsa dal corpo.

È possibile che il tempo di transito nell'intestino relativamente più breve di un bambino possa essere fondamentalmente diverso da quello di un adulto, ma poiché non c'è alcuna informazione nella letteratura medica, gli scienziati non ne sono certi. L'obiettivo degli addetti ai lavori, comunque, è stato centrato: le teste dei pupazzetti LEGO non sono poi così pericolose, ma siamo sicuri che questo studio vincerà un premio IGnobel.