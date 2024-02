Sei uno Sherlock o un Watson? Scoprirlo risolvendo questa illusione ottica

La parola illusione deriva dalla parola latina illusio, che significa deridere o ingannare. Pertanto, la premessa delle illusioni ottiche è quella ingannare il cervello umano. Queste possono migliorare le capacità cognitive e stimolarci a pensare in modo creativo e sfidare la nostra mente: quindi mettetevi alla prova con il test di oggi.

Qui potrete osservare l'immagine in tutto il suo splendore. Gli studi hanno dimostrato che impegnarsi regolarmente in attività che mettono a dura prova il cervello può aiutare a ridurre il rischio di declino cognitivo negli adulti e migliorare la funzione cerebrale generale.

Quello che dovete fare è semplicissimo: trovate le tre facce nascoste in meno di 20 secondi! Se ci riuscite sotto questo tempo, potrete farvi chiamare Sherlock, al di sopra di questa cifra invece pur risolvendo l'enigma di oggi, otterrete solo il titolo di "Watson", che comunque non è per nulla male!

Se non siete riusciti a risolvere l'illusione ottica, vi consigliamo di allenarvi di più, magari cercando il marinaio nascosto o il bradipo in questa immagine creata dall'IA. Per molti potrebbero sembrare banali, ma come vi abbiamo ampiamente raccontato, e così come afferma anche la scienza, sfide di illusione ottica come queste possono aiutare a migliorare le capacità cognitive come l’attenzione ai dettagli, la risoluzione dei problemi e il pensiero critico.

Pensate, infatti, che c'è persino un vantaggio inaspettato nel fare le parole crociate!