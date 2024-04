Ecco sei smartphone da acquistare per un'autonomia pazzesca!

Sei smartphone da acquistare per un'autonomia pazzesca è un'idea che abbiamo avuto per aiutare i nostri lettori a scegliere più facilmente il proprio device in caso stiano cercando un telefono dalle prestazioni importanti combinate a un'autonomia della batteria non indifferente.

Xiaomi Poco X6 5G

Partiamo dallo Xiaomi Poco X6 5G, uno smartphone che vanta 12 gb di RAM combinate a una memoria da 256 GB. E potenziato dal processore Snapdragon 7s Gen 2. Ottimo poi il display da 6,67" basato sulla tecnologia CrystalRes e FIow AMOLED, con 120 Hz di frequenza, Tripla fotocamera da 64 MP. Riguardo alla batteria, parliamo di 5100 mAh con possibilità di ricarica rapida da 67 W turbo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Motorola Edge 40 Pro 5G

Veniamo al Motorola Edge 40 Pro, un interessantissimo smartphone con connessione 5G, combinazione RA+ROM da 12GB+256GB, quindi ottimo nelle performance. Molto particolare il colore, Azul, noto anche come Lunar Blue. Prevede anche possibilità di doppia SIM. Ottima batteria, che consente di arrivare tranquillamente a fine giornata e anche oltre.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

SAMSUNG A54 5G

Nella nostra lista non può mancare uno smartphone di casa Samsung, in grado di proporre ottimi telefoni per tutte le fasce. Nella fattispecie, parliamo di una connessione 5G, 8/128GB di combinazione RAM e ROM, bel colore bianco. Anche qui ottima batteria, da 5000 mAH.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Apple iPhone 15 Plus (256 GB)

Ovviamente, quando si parla di batterie di lunga durata, non possiamo non citare un iPhone. Tra le tante caratteristiche, degna di nota è la Super Retina XDR da 6,7", fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14. La batteria dura tutto il giorno, coadiuvata da un sistema software performante e aggiornato.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

OnePlus 12R 5G

Chiudiamo la carrellata con OnePlus 12R, in questo bel colore Iron gray. Connessione 5G, 16GB di RAM, 256GB di memoria, 2 anni di garanzia. La Batteria da 5500 mAh con Ricarica SUPERVOOC a 100 W passa da 1 a 100% in solo 26 minuti! Da segnalare le funzioni Battery Health Engine e Charge De-aging, che proteggono la batteria da sovraccarichi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su