Sei stressato? Allora probabilmente sarai anche egoista

Ogni società dovrebbe basarsi sul concetto fondamentale dell'altruismo, ma sappiamo perfettamente che così in realtà non è. Ma cosa può inibirlo? Uno studio prova a dare una risposta, aprendo a nuovi scenari.

Lo studio condotto ha previsto il reclutamento di 35 soggetti sottoposti a condizioni di stress (e non dovute alla pandemia). I partecipanti hanno completato il Trier Social Stress Test (TSST), ovvero hanno dovuto tenere un discorso per convincere una giuria di essere i migliori candidati per uno specifico lavoro. Il compito dato, ovviamente, ha aumentato la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo.

Prima dell’attività, sono stati misurati i livelli di "mentalizzazione" dei partecipanti. Le abilità di metallizzazione consentono di comprendere gli stati mentali interiori degli altri ovvero le loro convinzioni, i loro bisogni e pensieri. In questo studio è stata correlata con la generosità. È emerso che i soggetti con capacità di mentalizzazione più elevate tendevano ad essere più generosi rispetto a quelli con abilità inferiori.

In una fase successiva è stato chiesto ai partecipanti di completatore un compito di donazione mentre venivano scansionati attraverso la risonanza magnetica in due momenti diversi: prima del compito di stress sociale e dopo. Il compito consisteva nel decidere se donare o meno una data cifra di denaro ad un ente di beneficenza.

I risultati hanno evidenziato che lo stress portava i partecipanti ad essere più egoisti. Tuttavia, il cortisolo non ha offuscato la generosità per tutti. Lo stress ha ridotto la generosità solo nei partecipanti con elevata capacità di mentalizzazione, ma meno in quelli con bassi livelli della stessa. In conclusione, coloro che riescono a mettersi nella mente dell'altra persona, potrebbero divenire più egoisti sotto l’influenza dello stress.

