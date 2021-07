Sei tazze di caffè al giorno possono danneggiare il cervello

Il troppo storpia. Quasi tutti i cibi che consumiamo, nella giusta quantità, sono consigliati: che siano questi grassi, zuccheri o alcolici. Tuttavia, l'assunzione di grandi quantità di questi cibi o bevande porta sempre a qualche effetto collaterale indesiderato.

Ad esempio, con i cibi grassi si rischia un aumento del colesterolo, la troppa assunzione di zucchero potrebbe far insorgere l'iperglicemia (e successivamente il diabete) e il caffè, invece, a lungo andare può danneggiare il nostro cervello, avvertono i ricercatori della University of South Australia in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nutritional Neuroscience.

Uno dei più grandi studi del suo genere riporta che un elevato consumo di caffè è stato associato a un aumento del rischio di demenza. Sono stati esaminati i dati di 17.702 pazienti di età compresa tra 37 e 73 anni. Coloro che bevevano sei o più tazze di caffè al giorno avevano un rischio maggiore del 53% di sviluppare demenza, mostrando volumi ridotti nel loro cervello.

"Considerando tutte le possibili permutazioni, abbiamo costantemente scoperto che un maggiore consumo di caffè era significativamente associato a un volume cerebrale ridotto: in sostanza, bere più di sei tazze di caffè al giorno potrebbe metterti a rischio di malattie cerebrali come demenza e ictus", ha dichiarato Kitty Pham, ricercatrice capo dell'articolo dell'University of South Australia (UniSA).

L'esatto meccanismo della caffeina sul cervello non è ancora noto, ma questi risultati (supportati da ricerche precedenti) sostengono fortemente la correlazione. Ovviamente, ci tengono a sottolineare gli stessi ricercatori, questo studio non deve togliere la buona abitudine dal caffè mattutino, vuole semplicemente mettere in guardia coloro che abusano della sostanza.

Uno o due caffè al giorno (che migliorano anche il metabolismo), affermano gli esperti, non dovrebbero portare a nessun problema.