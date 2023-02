Seinfeld fa scuola: su Twitch compare il canale IA UE5 dei Simpson

Il fenomeno dei canali Twitch che generano all'infinito "puntate" di note serie TV si sta facendo sempre più esteso. Infatti, dopo il ritorno di Seinfeld IA (ovvero del canale watchmeforever, che però non sembra aver ancora ripreso le trasmissioni), ora sulla piattaforma viola è comparso un esperimento simile relativo ai Simpson.

Sì, avete capito bene: come riportato da Gizmodo, attualmente sul noto servizio di proprietà di Amazon è in corso una diretta infinita che vede in prima linea personaggi simili ai Simpson. In realtà, prendendo visione di quanto trasmesso dal canale Twitch UnlimitedSteam, si notano una sorta di Chalmers e Skinner che sembrano usciti da Human Fall Flat, il tutto in una live che al momento in cui scriviamo viene trasmessa in 480p.

L'ispirazione è però chiara (chi ha fatto riferimento a un noto episodio della stagione 7 dei Simpson? Pensate che c'è persino stato un commento dell'autore originale Bill Oakley su Twitter). Come ben potete immaginare, la chat della diretta è già ben popolata. A livello tecnico, al netto di GPT-3, viene sfruttato il motore grafico Unreal Engine 5, mentre per le voci c'è di mezzo Tortoise-tts. Lo show "Nothing, Forever" (sì, quello legato agli episodi di Seinfeld IA) sembra insomma aver fatto "scuola", generando un precedente non di poco conto. La discussione in merito a quanto questo tipo di produzione possa eventualmente comportare problematiche in termini di copyright è già iniziata.

Nel frattempo, è emersa un'altra discussione importante, ovvero quella relativa alla moderazione dei contenuti generati dall'IA. Ricordiamo infatti che il succitato show "Seinfeld IA" a un certo punto è stato sospeso da Twitch per via della trasmissione accidentale di contenuti transfobici. I creatori si sono poi scusati, hanno spiegato che il tutto era riconducibile a un errore tecnico e alla fine il canale è stato riammesso sulla piattaforma viola, ma sicuramente la vicenda non è passata inosservata.