Selena Gomez ha girato il video di "Lose You To Love Me" con iPhone 11 Pro

Apple ha svelato tramite il proprio canale ufficiale YouTube che la celebre popstar Selena Gomez ha da poco lanciato il video musicale del nuovo singolo "Lose You To Love Me", già disponibile su Apple Music, Spotify e le principali piattaforme di streaming. La particolarità è legata al fatto che la la ventisettenne l'ha girato con iPhone 11 Pro.

Il colosso di Cupertino ha ovviamente voluto riprendere la notizia tramite un breve video pubblicitario che rientra nella campagna "Shot on iPhone 11 Pro", attraverso cui mostra le potenzialità del comparto fotografico del nuovo smartphone top di gamma disponibile da qualche settimana sul mercato.

Apple già in fase di presentazione dell'iPhone 11 Pro aveva mostrato le importanti potenzialità per i professionisti portate dallo smartphone, principalmente grazie al comparto fotografico composto da tre lenti posteriori e le novità software tra cui la possibilità di registrare in contemporanea con la fotocamera frontale e posteriore, a cui si aggiunge ovviamente il sensore grandangolare.

Per iPhone 11 Pro non si tratta del debutto assoluto nel mondo dello spettacolo. Ad inizio ottobre il regista di Star Wars l'aveva usato in un cortometraggio pubblicato sul proprio account Instagram. Per tutte le informazioni sul comparto fotografico come sempre vi rimandiamo alla nostra prova fotografica e recensione di iPhone 11 Pro Max.