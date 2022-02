Il selenio può migliorare la nostra memoria mentre si invecchia: gli ultimi studi

La ricerca di una dieta che ci aiuti a vivere bene e a lungo non è semplice. Noi italiani siamo fortunati, dato che la dieta mediterranea aiuta davvero a vivere più a lungo, ma ci sono delle aggiunte che potrebbero migliorare ulteriormente la nostra vita. Un esempio è il selenio, oligominerale che aiuterebbe la nostra memoria.

A scoprire questa correlazione tra selenio e aumento delle capacità di apprendimento e mnemoniche sono stati alcuni ricercatori del Queensland Brain Institute (QBI) guidati dalla dott.ssa Tara Walker. Lo studio, pubblicato su Cell Metabolism, dimostra sui topi anziani che l’assunzione di selenio porterebbe a una produzione di neuroni aumentata, invertendo così i deficit cognitivi osservati nell'invecchiamento.

Questo studio apre a una nuova strada per l’utilizzo del selenio come strumento terapeutico per aumentare la funzione cognitiva nelle persone in cattiva condizione di salute o anziane, persino aiutando coloro che hanno avuto un ictus nel passato. Tuttavia, non va considerata come unica soluzione al problema.

La dott.ssa Walker ha infatti specificato che “gli integratori di selenio non dovrebbero essere visti come un sostituto completo”, e che un’assunzione eccessiva può essere particolarmente dannosa: “Una persona che segue una dieta equilibrata di frutta, noci, verdure e carne di solito ha buoni livelli di selenio. Ma nelle persone anziane, in particolare quelle con condizioni neurologiche, gli integratori di selenio potrebbero rivelarsi utili o necessari”. In altre parole, basta avere una dieta bilanciata per stare bene, evitando di affidarsi immediatamente a integratori o “strade più semplici”.

