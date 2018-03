Selfie? Ormai è fuori moda, ora c'è il 'dronie': l'autoscatto da drone

Il selfie è oramai fuori moda. Ora c'è il: l'autoscatto da drone. Avete capito bene, ora i social network pullulano di foto di questo tipo e la nota azienda

Il quadricottero si chiama Parrot Bebop 2 Power e possiede una nuova funzione di photo timer che "ritarda" di 3 secondi lo scatto, consentendo all'utente di scattare il "dronie" perfetto. Per effettuare il tutto, non vi basterà che far decollare il drone, tenere il dito sull'icona della fotocamera e mettervi in posa.

Non manca ovviamente anche la funzionalità Magic Dronies. che permette di raccogliere scatti "aerei" semplicemente e automaticamente, garantendo effetti particolari e mantenendovi sempre al centro dell’immagine. Gli effetti disponibili sono Orbit, Tornado, Parabola e Boomerang. Parrot Bebop 2 Power è disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e sul sito ufficiale dell'azienda al prezzo consigliato di 699 euro.

Per vedere delle foto appartenenti alla categoria "dronie", vi consigliamo di farvi un giro su Twitter e Instagram, ovvero i due social network dove questa nuova moda sta prendendo sempre più piede.

Che ne pensate? Vi piacciono le foto realizzate in questo modo? Credete che si tratti di una moda passeggera oppure di qualcosa destinato a durare? Vi invitiamo a dire la vostra nei commenti.