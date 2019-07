Selfie pericolosi sui binari: a Cinque Terre blindata la stazione dei treni

Le recenti ricerche hanno mostrato che negli ultimi sei anni sono morte 259 persone mentre tentavano di farsi selfie da posizioni pericolose. Il comune di Manarola ha deciso di correre ai ripari, installando delle barriere su una tratta dei binari per evitare che qualcuno venisse investito dai treni.

La decisione è arrivata dopo che varie persone avevano attraversato a loro rischio e pericolo il binario lato mare della stazione di Manerola per scattare selfie con sfondo lo spettacolare panorama, a costo di essere investite dai treni in arrivo da Ponente.

RFI, su segnalazione del Comune, ha predisposto delle barriere che impediscono di raggiungere la "postazione da selfie".

“Dato che né i divieti, né i richiami del personale di assistenza sono serviti a dissuadere queste persone, siamo passati ai fatti: abbiamo agganciato le barriere di metallo fra i binari e il muretto, rendendo di fatto impossibile l’attraversamento” ha affermato l'addetto stampa Monica Valeri, la quale ha specificato che il dispositivo sarà utilizzato a partire dalla primavera anche nelle stazioni di Sestri Ponente e Cogoleto e si estenderà per 300 metri.

“Nel 2019 due turiste state travolte da un treno a Manarola mentre si scattavano un selfie estremo: incidenti per fortuna non mortali, ma che hanno provocato ferite gravi. Sono delle miracolate” è l'esempio portato dall'addetto stampa di RFI.

Il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, ha non ha commentato le barriere in quanto ancora non ha avuto modo di vederle.