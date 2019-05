Selfie con Salvador Dalì, il museo resuscita l'artista grazie al machine learning

Salvador Dalì vive ancora, più o meno. Il Dalì Museum di Petersburg, in Flordia, ha utilizzato un tool di video editing basato sul machine learning per ricreare una copia perfetta e a grandezza naturale dell'artista. L'installazione "Dalì Lives" permette anche di scattare un selfie molto speciale.

Il progetto reso possibile dall'agenzia Goodby, Silverstein & Partners, che ha utilizzato un archivio con centinaia di filmati di Salvador Dalì, tra interviste, cortometraggi e altri reperti. Oltre 1.000 ore di video hanno permesso l'addestramento dell'algoritmo poi impiegato per la creazione del clone virtuale.

Un attore con la stessa altezza e fisico di Dalì ha poi permesso di girare alcune scene, che, attraverso un tool di editing non dissimile dal celebre DeepFake, come risultato finale hanno riportato in vita l'artista surrealista.

Oltre 45 minuti di girato, e centinaia di combinazioni possibili: Dalì Lives offre una esperienza diversa ad ogni visitatore del museo che si reca davanti all'enorme totem dotato di schermo e fotocamera. Al termine del video Dalì propone ai visitatori di celebrare il loro incontro con un selfie, che può poi essere ricevuto via mail.

The Verge racconta che le possibilità sono davvero infinite: in alcuni casi Dalì viene interrotto mentre sta leggendo il New York Times, con la data del giorno corrente, mentre se piove l'artista commenta il tempo. Insomma, una vera esperienza interattiva, che mostra come la tecnologia può rivoluzionare anche i musei.