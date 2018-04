Sembra che OnePlus lancerà presto delle auricolari wireless

Uno dei fattori che gioca a sfavore dell'azienda cinese OnePlus è la mancanza nel suo catalogo di un paio di cuffie wireless, cosa che dirotta i potenziali clienti dalle concorrenti tipo Apple e le sue AirPods. Ma ora pare che anche la compagnia cinese sia al lavoro su delle auricolari senza filo, le OnePlus Bullets Wireless. Sarà vero?

La notizia viene riportata dal Nashville Chatter, che ha scoperto l'esistenza di un prodotto non ancora annunciato che porterebbe questo nome grazie ad un sito di certificazioni Bluetooth: un nome che lascia ben poco a desiderare, visto che le altre auricolari a filo OnePlus di chiamano proprio Bullets.

La compagnia ha già annunciato che il suo prossimo smartphone, l'atteso OnePlus 6, verrà equipaggiato con un classico jack audio da 3.5mm, quindi la mossa di inserire nella confezione di vendita un paio di ipotetiche OnePlus Bullets Wireless non sembra necessaria; è vero però che molte delle aziende di punta che operano in questo settore si stanno muovendo verso il wireless, proponendo sempre più prodotti senza fili, e quindi anche OnePlus con questo prodotto non si troverebbe certo a fare il fanalino di coda.

Al momento non si conoscono le caratteristiche delle OnePlus Bullets Wireless, e non sappiamo nemmeno se verrà mantenuto questo nome una volta commercializzate. Anche il prezzo rimane un vero e proprio mistero: l'azienda cinese giocherà sempre sul prezzo basso anche con un prodotto così innovativo? Non ci rimane che aspettare un annuncio ufficiale da parte di OnePlus.

Quali sono le vostre aspettative per il OnePlus 6? Avete letto le sue specifiche (confermate dal CEO dell'azienda)?