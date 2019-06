Sembrano MacBook Pro ma non lo sono: ecco i nuovi laptop Samsung

Proprio a ridosso del keynote della WWDC, Samsung ha svelato la nuova generazione di laptop, battezzata Notebook 7 e caratterizzata da due modelli che, ad occhio nudo, sono estremamente simili ai MacBook Pro del colosso di Cupertino.

Sul mercato arriveranno due versioni, da 13 e 15 pollici, entrambe basate su Windows 10. Come si può vedere nella fotografia presente in calce, a livello estetico sono simili ai MacBook Pro, a partire dai bordi curvi, l'ampio trackpad e le cornici sottili che circondano lo schermo. Anche il font utilizzato sulla tastiera sarebbe molto simile a quello di Apple, e la scocca include anche una grossa rientranza che facilita il sollevamento dello schermo.

A differenza del MacBook Pro, il Notebook 7 include due porte USB 3.0, una porta USB-C, un ingresso HDMI ed uno slot per microSD. Non è quindi necessario alcun dongle per collegarlo ad un monitor esterno o per connettere più accessori.

Il lancio è previsto per il 26 Luglio negli Stati Uniti, ad un prezzo di partenza di 999,99 Dollari. I laptop sono accomunati da un processore Intel Core di ottava generazione, 8 gigabyte di RAM, schermo 1080p e sensore per le impronte digitali (riconoscibile dal tasto blu sulla tastiera. La variante da 15 pollici può essere personalizzata con la scheda grafica GeForce MX250 di NVIDIA, oltre ad un SSD aggiuntivo.

Samsung ha anche presentato il Notebook 7 Force da 15 pollici, che ha un costo di 1.499 Dollari ed include la GeForce GTX 1650, 16 gigabyte di RAM ed una porta Ethernet e due slot per l'espansione della memoria. Si tratta di una soluzione progettata per l'editing video ed il gaming.