Semiconduttori centrali nel viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan: vedrà il presidente di TSMC

I chip saranno un argomento cardine del viaggio di Nancy Pelosi a Taipei. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la speaker della Camera dei Rappresentanti degli USA incontrerà il presidente di TSMC, il colosso dei chip mondiali.

Il giornale spiega che questo incontro ha una valenza innanzitutto simbolica e dimostra come i semiconduttori siano fondamentali per l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Pelosi e Mark Liu di TSMC che ieri ha parlato delle tensioni tra Cina e Taiwan discuteranno dell’attuazione del Chips and Science Act recentemente approvato dal Congresso USA, che prevede la fornitura di 52 miliardi di Dollari di sussidi federali alle fabbriche di chip nazionali. TSMC sta costruendo una fabbrica in Arizona, e sta valutando la possibilità di aprirne altri: si tratta di progetti fondamentali per l’economia e la sicurezza nazionale degli USA, anche alla luce delle crescenti tensioni tra Taiwan e Cina che potrebbero coinvolgere anche la stessa TSMC.

Qualche osservatore geopolitico negli scorsi mesi ha spiegato che la Cina potrebbe invadere Taiwan per mettere le mani su TSMC, che rappresenta il primo produttore di semiconduttori al mondo, un comparto che soprattutto durante la pandemia è andato in forte affanno a causa dello shortage e che è fondamentale per le economie di tutto il mondo.