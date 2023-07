Ecco Semiperdo: il braccialetto smart per ritrovare chi si ama, anche in vacanza

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, si moltiplicano le soluzioni delle varie aziende per ritrovare chi si ama. Blue Oberon ha svelato oggi Semiperdo, un nuovo braccialetto smart che vuole rappresentare una buona soluzione per la sicurezza dei bambini da 1 a 12 anni.

Il dispositivo si può connettere in tempo reale con i genitori in caso di smarrimento. Basta infatti semplicemente accorciare lo smartphone al braccialetto ed attraverso l’NFC Semiperdo geolocalizza automaticamente la posizione del ritrovamento ed invia in tempo reale una notifica ai familiari registrati, anche indicando le condizioni meteo e l’itinerario più veloce per raggiungere il bimbo smarrito.

Alla base c’è un sistema che - senza l’ausilio di alcuna app - utilizza un’UI facile ed intuitiva per chiamare, inviare SMS o entrare in chat automatica con i familiari. Tutte le istruzioni sono presenti direttamente sul braccialetto che è double face e se risvoltato consente di leggerle in inglese.

Il funzionamento è esattamente come una carta contactless ed è compatibile con tutti gli smartphone: non emette alcuna onda elettromagnetica e non necessita nè di SIM, tanto meno di batterie o abbonamenti. Inoltre, è anche waterproof.

Si tratta senza dubbio di un'ottima soluzione soprattutto in vista delle vacanze estive : nel corso delle prossime settimane saranno milioni le famiglie che si muoveranno.