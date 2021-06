Può un semplice fiore fermare la costruzione di una miniera? Sì, vediamo come

Nella vita ci sono cose molto più importanti del mero guadagnano. Per questo motivo l'US Fish and Wildlife Service ha proposto di fermare la costruzione di un grande miniera di litio in Nevada, così da proteggere la pianta Eriogonum tiehmii (chiamata anche grano saraceno di Tiehm), che si trova specialmente in queste zone.

Nel 2020 il vegetale ha avuto un anno davvero difficile, in particolar modo quando 17.000 di queste piante sono state dissotterrate, e sono state sradicate fino al 40% della popolazione. Poiché la pianta si trova in Nevada, la costruzione di una miniera di litio nell'area potrebbe mettere definitivamente la parola fine al vegetale.

Secondo le stime degli esperti, il progetto eliminerebbe il 60% dell'habitat della pianta durante la fase 1 della miniera e dall'80 al 90% percento nella fase 2 di costruzione della miniera. "Il grano saraceno di Tiehm non dovrebbe essere spazzato via dalla faccia della Terra per colpa di una miniera a cielo aperto", ha dichiarato Patrick Donnelly, direttore del Centro per la diversità biologica del Nevada, in un comunicato.

L'Eriogonum tiehmii potrebbe essere protetta dall'Endangered Species Act, una legge degli Stati Uniti atta a proteggere le specie in pericolo. Non sappiamo davvero se verrà protetta o no, ma attualmente la revisione dell'impatto ambientale della miniera, che era prevista inizialmente per gennaio 2021, è stata ritardata.

