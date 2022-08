Questa semplice lettera contiene in realtà un messaggio segreto assurdo

Dall'antichità a oggi, si è sempre cercato un modo per nascondere i messaggi da occhi indesiderati. Così recentemente in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista ACS Central Science dell'American Chemical Society, viene descritto un esempio insolitamente stravagante di una tecnica chiamata "steganografia".

Uno scienziato, infatti, ha inviato per posta una lettera al suo professore (che potrete leggere in calce alla notizia), ma nel documento il messaggio segreto non stava nella scritta... ma all'interno dell'inchiostro! Quella che sembrava essere una semplice cartolina si è rivelata essere più complicata del previsto grazie all'utilizzo di "oligouretani" e conteneva tutto il libro "Il meraviglioso mago di Oz" di L. Frank Baum.

Gli scienziati hanno utilizzato otto oligouretani, un tipo speciale di polimero, e hanno codificato una chiave di 256 caratteri per crittografare e decifrare una versione digitale del libro. "Per memorizzare 256 bit di informazioni, abbiamo scelto di codificare una chiave di cifratura in esadecimale in una miscela di otto oligouretani", spiega il documento.

"L'idea di scrivere un messaggio ma il vero codice nascosto è contenuto nella struttura molecolare dell'inchiostro è affascinante", ha dichiarato a New Scientist Alan Woodward, professore di Informatica presso il Center for Cyber ​​Security dell'Università del Surrey. "Anche se forse non il metodo più pratico."

A proposito, sapete che c'è un messaggio segreto all'interno dell'Urlo di Munch?