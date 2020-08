Una semplice modifica nei menù dei fast food potrebbe fare la differenza: ecco quale

Uno studio del 2019 ha evidenziato un modo molto semplice con cui le mense nelle scuole e nelle università potrebbero ridurre notevolmente la quantità di carne consumata. Il tutto senza dover effettivamente tagliare i prodotti a base di carne. L'impatto ambientale dell'industria dei cibi animali, infatti, è notevole quando si parla di emissioni.

Per abbattere i numeri sempre più in aumento legate alle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, i ricercatori hanno constatato che, quando il numero di opzioni vegetariane aumenta nel menù, la percentuale di scelta di alimenti a base vegetale aumenta del 40-80%. Ciò dimostra che semplici cambiamenti possono spingerci verso abitudini migliori.

"Passare a una dieta più vegetale è uno dei modi più efficaci per ridurre l'impronta ambientale del cibo", afferma l'ambientalista Emma Garnett, dell'Università di Cambridge nel Regno Unito. "Sostituire un po' di carne o pesce con più opzioni vegetariane potrebbe sembrare ovvio, ma per quanto ne sappiamo nessuno l'aveva testato prima. Le soluzioni che sembrano ovvie non sempre funzionano, ma sembra che questa lo faccia".

I dati sono stati raccolti attraverso una serie di esperimenti in tre college di Cambridge, effettuati nel corso di un anno. I ricercatori non chiedono che la carne sia completamente messa da parte dalle mense, ma pensano, tuttavia, che alle opzioni vegetariane dovrebbero essere assegnate "più ruoli da protagonista".

Altre possibilità includono la modifica del prezzo della carne rispetto ai pasti vegetariani e la modifica dell'ordine in cui compaiono nel menu. Dal 2016, una politica alimentare sostenibile messa in atto presso l'Università di Cambridge ha portato a una riduzione del 33% delle emissioni di carbonio per chilogrammo di cibo acquistato e una riduzione del 28% dell'uso del suolo per chilogrammo di cibo acquistato.

Insomma, se una mossa del genere porta risultati così ottimali - pur con uno spettro ridotto - quali potrebbero essere i risultati se questo metodo fosse esteso in tutto il mondo? Sopratutto in luoghi come i fast food e nei supermercati.