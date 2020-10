Questo semplice motivo inciso sui pannelli solari aumenta assorbimento della luce del 125%

I pannelli solari sono molto importanti per smettere di utilizzare l'elettricità generata dalla combustione del carbone e scegliere una scelta totalmente sostenibile. In un nuovo studio, un team internazionale ha scoperto che l'incisione di un motivo superficiale su celle solari può aumentare la corrente generata dal silicio fino al 125%.

"Abbiamo trovato un semplice trucco per aumentare l'assorbimento delle celle solari sottili", spiega il ricercatore del fotovoltaico Christian Schuster dell'Università di York. I ricercatori, semplicemente, si sono concentrati sull'identificazione di considerazioni fondamentali per la creazione di un modello ottimizzato per la diffusione e la diffrazione della luce solare.

L'obiettivo? Fare in modo che una cella solare assorbisse più energia intrappolando più luce solare. I risultati hanno suggerito che una scacchiera con rotazioni casuali delle sue unità ripetitive riesca a generare più corrente di qualsiasi cella concorrente: circa il 125% in più rispetto a una cella solare convenzionale senza un disegno a griglia.

"La nostra regola di progettazione soddisfa tutti gli aspetti rilevanti dell'intrappolamento della luce per le celle solari, aprendo la strada a strutture diffrattive semplici, pratiche e tuttavia eccezionali, con un potenziale impatto al di là delle applicazioni fotoniche", afferma Schuster. Vale la pena di sottolineare che si sta parlando di risultati simulati, non reali.

Una volta messe in atto le misure di fabbricazione, a seconda di alcuni materiali utilizzati per produrre e incapsulare le cellule, si potrebbero osservare risultati meno impressionanti nel mondo reale. Tuttavia, il team afferma che i principi di progettazione che hanno indicato potrebbero portare a impatti positivi nei progetti di queste celle solari.

"In linea di principio, distribuiremmo 10 volte più energia solare con la stessa quantità di materiale assorbente", afferma Schuster. "Celle solari dieci volte più sottili potrebbero consentire una rapida espansione del fotovoltaico, aumentare la produzione di elettricità solare e ridurre notevolmente la nostra impronta di carbonio".

La tecnologia in questione ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Alcuni pannelli, inoltre, riescono anche a purificare l'acqua.